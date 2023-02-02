Stratford High School recently released their first semester honor rolls.

Those on the Superintendent’s Honor Roll are:

ANDERSON, LUNDYN

ARDERY, RYLEIGH

ARRIAGA, DAVID

BAKER, EMILY

BARNUM, BROCK

BESS, TRINITY

BOYLES, MORGAN

BRYANT, JAXON

BURGER, KADEN

BUSSE, CAMI

CAROTENUTI, TOMMY

CARTER, AARON

CHANDLER, WALKER

CLARK, CARTER

DICKERSON-KESLER, KEYLN

DOBBS, KAITLYN

ENGLISH, BLAKE

ESTES, KATELYN

FIRES, LIBERTY

FIRES, PIXIE

GERST, KODI

GREEN, GAVIN

GUERRERO, DORA

HALL, LINCOLN

HALL, NOLAN

HALL, SAYLA

KIRKLEY, NATALIE

KORZAN, JAELEE

LAYTON, KENNEDY

LESLIE, TAYLOR

LLOYD, KYRA

LONG, MADISYN

LUNDY, RILEY

MALONE, KINLYN

MEYER, MICAH

MORTON, DEVIN

MORTON, HUNTER

OWENS, CARSON

PATROM, ASHLYN

PRITCHARD, CHRISTOPHER

PULLEN, HALLE

RICH, MADISON

SAITBEKOVA, NAZIK

SAVAGE, JAKOB

SMITH, GRACIE

STEVENS, CALE

STEVENS, JOSIAH

TACKETT, ARYAH

TIMMONS, AUROA

VANDIVER, RACHAEL

WEDDLE, CANAAN

WELSH, DANIEL

WILEY, ABBIE

WILL, GRACIE

WILLINGHAM, ETHAN

WILLINGHAM, KOURTNEY

WRIGHT, FAITH

WRIGHT, GRACE

 

Those on the Principal’s Honor Roll are:

ANGELICA, JAYLEE

BEAR, BRAXTON

BRIGHT, WILLIAM

DANLEY, ARABELLA

DEMPSEY, TINLEY

DENNY, KAYLEI

DICKERSON, HAYLEE

DOUGHTY, SHYANNA

ESPARZA, ZOEL

GIFFORD, JOSHUA

GRAVES, MATEJA

HARIAN, SEAN

HUNT, TRINITY

LESLIE, BRAYDON

MANN, JOHN

MARTINEZ, BELLA

NEEDHAM, SAY’DE

O’NEAL, CADE

RAYMO, LAUNA

REYES, ETHAN

ROSS, TALEN

SIMMONS, CODY

SMITH, RYLEIGH

WARD, COLE

WESSELL, BAILEY

WHITE HAT, WANBLI 

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