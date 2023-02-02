Stratford High School recently released their first semester honor rolls.
Those on the Superintendent’s Honor Roll are:
ANDERSON, LUNDYN
ARDERY, RYLEIGH
ARRIAGA, DAVID
BAKER, EMILY
BARNUM, BROCK
BESS, TRINITY
BOYLES, MORGAN
BRYANT, JAXON
BURGER, KADEN
BUSSE, CAMI
CAROTENUTI, TOMMY
CARTER, AARON
CHANDLER, WALKER
CLARK, CARTER
DICKERSON-KESLER, KEYLN
DOBBS, KAITLYN
ENGLISH, BLAKE
ESTES, KATELYN
FIRES, LIBERTY
FIRES, PIXIE
GERST, KODI
GREEN, GAVIN
GUERRERO, DORA
HALL, LINCOLN
HALL, NOLAN
HALL, SAYLA
KIRKLEY, NATALIE
KORZAN, JAELEE
LAYTON, KENNEDY
LESLIE, TAYLOR
LLOYD, KYRA
LONG, MADISYN
LUNDY, RILEY
MALONE, KINLYN
MEYER, MICAH
MORTON, DEVIN
MORTON, HUNTER
OWENS, CARSON
PATROM, ASHLYN
PRITCHARD, CHRISTOPHER
PULLEN, HALLE
RICH, MADISON
SAITBEKOVA, NAZIK
SAVAGE, JAKOB
SMITH, GRACIE
STEVENS, CALE
STEVENS, JOSIAH
TACKETT, ARYAH
TIMMONS, AUROA
VANDIVER, RACHAEL
WEDDLE, CANAAN
WELSH, DANIEL
WILEY, ABBIE
WILL, GRACIE
WILLINGHAM, ETHAN
WILLINGHAM, KOURTNEY
WRIGHT, FAITH
WRIGHT, GRACE
Those on the Principal’s Honor Roll are:
ANGELICA, JAYLEE
BEAR, BRAXTON
BRIGHT, WILLIAM
DANLEY, ARABELLA
DEMPSEY, TINLEY
DENNY, KAYLEI
DICKERSON, HAYLEE
DOUGHTY, SHYANNA
ESPARZA, ZOEL
GIFFORD, JOSHUA
GRAVES, MATEJA
HARIAN, SEAN
HUNT, TRINITY
LESLIE, BRAYDON
MANN, JOHN
MARTINEZ, BELLA
NEEDHAM, SAY’DE
O’NEAL, CADE
RAYMO, LAUNA
REYES, ETHAN
ROSS, TALEN
SIMMONS, CODY
SMITH, RYLEIGH
WARD, COLE
WESSELL, BAILEY
WHITE HAT, WANBLI
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