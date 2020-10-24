Marriages
BOW JASON GAILE AND JULIE CATHLEEN THURMAN
CODY MARTIN GOODIN AND KERI LYNN TRUETT
MICHAEL J FIGUEROA AND JACKIE RENAE ROBERTS
ERNEST FREDERICK CARLOS F ZAMORA AND ELIZABETH DEEANN SAMPSON
ROBERT RICKMAN HOUSE JR AND CYNTHIA MORRIS
WESLEY GLEN EAVES AND NICOLE KIMBERLY TUCKER
ETHAN LEE BYRD AND EMILY DAWN MERRITT
Divorces
MARK SAMUEL DAVIS AND LEE A. DAVIS
MARIAH SHAE MANUEL AND TAYLOR LYNN MANUEL
VANESSA ANN SCROGGINS AND BRADLEY THOMAS SCROGGINS
OLIVIA ROSE KANE AND ROBERT ALEXANDER SPENCER
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