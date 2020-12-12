Marriages
CECIL WAYNE STEVENS AND KORTNIE NICHOLE SLOAN
ROBERT TANER DAWSUN FOX AND KALI DIANE FULTON
BILLY RAY HUFF JR AND TERESA LYNNE PIKE
JACOB STEVEN TILLMAN AND SYDNEY NICOLE WALCK
COREY ALAN CHEVIER AND AUGUST PAIGE SELF
BRANDON LEVI GORE AND BRITTANY LEANN HOOD
BILLY JOE REID AND STEPHANIE B GUTIERREZ
Divorces
CHARLOTTE ANN WILLIAMSON AND BEN E. WILLIAMSON
BRIZ KALEB ROSS AND JORDAN DAVID ROSS
DORIS JUNE CRUMB AND ALFRED L. CRUMB
JEFFREY WAYNE WHEELER AND AMANDA LEEANN WHEELER
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