Marriages

CECIL WAYNE STEVENS AND KORTNIE NICHOLE SLOAN

ROBERT TANER DAWSUN FOX AND KALI DIANE FULTON

BILLY RAY HUFF JR AND TERESA LYNNE PIKE

JACOB STEVEN TILLMAN AND SYDNEY NICOLE WALCK

COREY ALAN CHEVIER AND AUGUST PAIGE SELF

BRANDON LEVI GORE AND BRITTANY LEANN HOOD

BILLY JOE REID AND STEPHANIE B GUTIERREZ

 

Divorces

CHARLOTTE ANN WILLIAMSON AND BEN E. WILLIAMSON

BRIZ KALEB ROSS AND JORDAN DAVID ROSS

DORIS JUNE CRUMB AND ALFRED L. CRUMB

JEFFREY WAYNE WHEELER AND AMANDA LEEANN WHEELER

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