Felony proceedings filed as of 10 a.m. Oct 22 in Pontotoc County District Court
STATE OF OKLAHOMA vs. ANDERSON, ROGER KENNETH; 1. UNLAWFUL POSS. OF CONTROLLED DRUG W/INTENT TO DISTRIBUTE, 2. POSSESSION OF FIREARM AFTER FORMER FELONY CONVICTION, 3. POSSESS FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
STATE OF OKLAHOMA vs. CLIFFORD, DAKOTA JOSEPH; LARCENY OF AUTOMOBILE, ARICRAFT, OR OTHER MOTOR VEHICLE (FEL)
STATE OF OKLAHOMA vs. DUNIGAN, RANDAL LEE; POSSESSION OF FIREARM AFTER FORMER FELONY CONVICTION
STATE OF OKLAHOMA vs. ESLEY, JAKE SHELTON; FALSELY PERSONATE ANOTHER TO CREATE LIABILITY
STATE OF OKLAHOMA vs. GLOVER, TOD EUGENE; DRIVING A M/V WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL (2ND OR SUB)
STATE OF OKLAHOMA vs. GORE, KRISTA A; FALSELY PERSONATE ANOTHER TO CREATE LIABILITY
STATE OF OKLAHOMA vs. LYDA, CHRISTOPHER WAYNE; BURGLARY IN THE 3RD DEGREE
STATE OF OKLAHOMA vs. SEWARD, NATHANIEL GUY; UNAUTHORIZED USE OF A VEHICLE (FELONY)
STATE OF OKLAHOMA vs. STINE, SHYDA NICOLE; FALSELY PERSONATE ANOTHER TO CREATE LIABILITY
STATE OF OKLAHOMA vs. SWALLOW, JUSTIN L.; FALSELY PERSONATE ANOTHER TO CREATE LIABILITY
STATE OF OKLAHOMA vs. TRUJILLO, ANTHONY DAVID; STALKING IN VIOLATION OF COURT ORDER
STATE OF OKLAHOMA vs. WARD, ASHLY LEE; DRIVING A M/V UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS (FELONY)
STATE OF OKLAHOMA vs. WATHAM, CARL JR.; 1. LARCENY OF AUTOMOBILE, AIRCRAFT, OR OTHER MOTOR VEHICLE (FEL), 2. CONSPIRACY (FELONY)
STATE OF OKLAHOMA vs. WATHAM, CARL JUNIOR II; 1. LARCENY OF AUTOMOBILE, AIRCRAFT, OR OTHER MOTOR VEHICLE (FEL), 2. BURGLARY IN THE 3RD DEGREE, 3. CONSPIRACY (FELONY)
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