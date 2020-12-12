Felony proceedings filed as of noon Dec. 9 in Pontotoc County District Court
STATE OF OKLAHOMA vs. SHIELDS, JARROD LANCE; DOMESTIC ASSAULT & BATTERY BY STRANGULATION
STATE OF OKLAHOMA vs. VANLANDINGHAM, ADAM ONEAL; DRIVING A M/V WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL (2ND OR SUB)
STATE OF OKLAHOMA vs. KIZER, DARRELL RAY SR.; MAINTAINING PLACE FOR KEEPING/SELLING CONTROLLED SUBSTANCE
STATE OF OKLAHOMA vs. HACKNEY, MARTIN RAY; DRIVING M/V UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS 2ND SUB(FEL)
STATE OF OKLAHOMA vs. YOUNG, DEMARCUS KENTRELL; FALSELY PERSONATE ANOTHER TO CREATE LIABILITY
STATE OF OKLAHOMA vs. SIMS, HUNTER WAYNE; UNLAWFUL POSSESSION OF CONTROLLED DRUG W/INTENT TO DISTRIBUTE
STATE OF OKLAHOMA vs. POWELL, JAMES LYNN; BATTERY/ASSAULT & BATTERY ON POLICE OFFICER
STATE OF OKLAHOMA vs. RAGLAND, RHETT STEVEN MARTIN; 1. BATTERY/ASSAULT & BATTERY ON POLICE OFFICER, 2. PRISONER PLACING BODY FLUID ON GOVERNMENT EMPLOYEE
STATE OF OKLAHOMA vs. FREDERICK, JAMES MARK; LARCENY OF MERCHANDISE FROM RETAILER (felony)
STATE OF OKLAHOMA vs. RAGLAND, RHETT STEVEN MARTIN; ARSON, FIRST DEGREE
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