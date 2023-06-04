Ada High School released its second semester honor rolls recently. Those recognized were:
SUPERINTENDENT'S HONOR ROLL
SENIORS
ANDERSON, KYLEE
ANDREWS, ERIONNA,
BALTHROP, CADEN
BALTIMORE, ANNLEE
BERNASOVSKAJA, ILARIA
BICKERSTAFF, KONNER
BOLIN, AVA
BUSSE, KARI
CASEY, TERON
DANIELSON, KEITH
EAVES, KARRIS
ELLIOTT, DEXTER
ESTIS, WILL
FRIANT MITCHELL, AUNA
GACHES, KATELYN
GALLAGHER, KADEN
HAMRICK, LANDON
HANCOCK, GRACE
HARRISON, CALEB
HENSLEY, TRENTON
HINSON, NOAH
HOOVER, MADISON
HUGHES, ANDRE
WINSLEE, RYANI
SAAC, HANNHA
KELSO, JOHN
KEMP, EMILY
KIM, JANICE
LONG, ANGIE
MANUEL, MARSHALL
MARVIN, ALLISON
MCCORTNEY, REAGAN
MCCURDY, EMBER
MCFARLANE, MORGAN
MUNOZ, ELSA
MUNOZ, STEPHANIE
OWENS, CAMRON
PATTERSON, COOPER
PENCE, ETHAN
PRICE, JULIAN
RHODES, KORBIN
RIDEN, ELLIOT
ROGERS, MAHLI
ROLEN, ASHLYNN
SIMPSON, MASON
SLOAN, MIKKIYA
SMITH, LEXIE
SOLORIO, ARIANA
SPEED, LOGAN
STEVENS, QUIN
STOUT, FAITH
THOMAS, GEORGIA
THOMAS, PERI
VALLIN, ANGELICA
VASQUEZ, HELEN
WINGARD, MADISON
YOUNG, PRESLEE
JUNIORS
BACON, BRADYBENTON,
EMILIOBOECK, BRADY
BRASSFIELD, JOELLY
CANTRELL, TYLER
COFFEE, CORD
CROWELL, NATHANIEL
DANIELSON, TATE
DENSON, KATHERINE
DIREEN, COLLIN
DRAPER, DAPHNE
DUNS, MYLES
ESTES, LACI
ESTIS, SARAH
FREDERICK, JONATHAN
GURLEY, CAOIMHE
GUTIERREZ, ABY
HOOSER, KENZIE
HYDER, SAJJAD
INGRAM, EMILY
JOHNSON, BLADEN
JORDAN, SAMUEL
KENLEY, CARTER
KING, ISABELLA
LAFLEUR, JOSELIN
LILLARD, DREW
MACCOLLISTER, DEVON
MADDOX, GEORGE
MANWELL, AVA
MARR, FISHER
MARSHALL, CODY
MCCORTNEY, CARL
MCCORTNEY, KATE
MCQUISTON, MACY
MILLER, CARTER
MITCHELL, CADEN
MORALES, CARLOS
MORGAN, JOSIE
MORRISON, LEVIOLI
PHANT, KADEN
PALMA, AGUSTIN
REVELS, SAMANTHA
RIAZ, MARIUM
ROWE, MARLEE
RUTHERFORD, EMERY
SAINT, TANNER
SAMSON, REID
SERRA SORIA, INÈS
SMITH, SIENA
STAFFORD, CASE
STRONG, ABBEY
SWOPES, JACKSON
TRUETT, RYLYNN
UNDERWOOD, LUKE
WATKINS, LAURYN
WESTMORELAND, MIA
WHITESIDE, AUBREY
WILLIAMS, PATIENCE
WILSON, LONDON
SOPHOMORESALM, KAYTLIN
BICKERSTAFF, KENNADEE
BLACK, BROOKLYN
BOGGS, EDEN
BOLIN, JESSI
BROWN, ZOEY
COOK, KEITH
COYLE, J.B.
CUTLER, KENNEDI
DODSON, CHRISTIAN
EAN, ALEX
EDMONDSON, KAYA
FISHER, ELLA
FLINN, SETH
FULLER, KALE
FULTON, EMMA
HAMRICK, LEILA
HEATH, TANAYA
HEILAMAN, VIOLET
HOLMAN, LIBBY
HUCKEBY, GLORY
LAWSON, FAITHL
EUBSCHER-BLACK, MICHAEL
LOGAN, ZOE
NUCOSEE, GABBY
PETERS, ANNABELLE
QUALLS, KENZIE
ROSS, MALLORY
STUART, KELLEN
WHITE, KAEVON
WOODS, KARSYN
YOUNG, LANDYN
PRINCIPAL'S HONOR ROLL
SENIORSARMSTRONG, LOGAN
BENNETT, SADIE
BERRY, BENJAMIN
BYERS, ALI
CLARKE, ALEX
ELLIOTT, DREDON
FREELAND, CARTER
GRAY, DEVEN
GREIN, JONATHAN
GUAJARDO, AUSTEN
HANNAH, KENDRA
HARRISON, JOSHUA
HARRISON, PATRICK
HERNANDEZ, JOSE
HUDSPETH, ZANE
ISOM, JONATHON
JOHN, TREVOR
KELLER, ERIN
MILAM, LYDIA
MILLER, BRICEN
OBERLE, DALTON
ODELL, NATHANIEL
OWENS, CONNER
PALMA, JOSE
PRINCE, LOGAN
SMITH, LINCOLN
VELAZQUEZ, ANGEL
WEST, CORBIN
JUNIORS
BRONNENBERG, TAJC
ONTRERAS, VALERIE
DELODGE, AVA
DORMAN, DAXTON
DOTSON, GRACEY
DOTSON, TYLEY
EMARTHLE, JAMIESON
FISHER, JACOB
GRASSO, CHARLES
HAMILTON, ADAYSHA
HOWARD, CHAYSE
JOHNS, KAMIJ
OHNSON, PARKER
LEONARD, JULIAN
MCDONALD, HUNTER
NELSON, MAKAVIYA
PADOL, NATALIE
PALMER, JAYNE
PATTERSON, AVA
REEVES-WARRIOR, JUSTICE
RHYNES, XANDER
RIDDLE, BRENNON
RILEY, MIA
RIOS, MCKAYLA
ROSALES, KARLA
SHORES, ELLA
STONE, CASON
THOMAS, JACOB
THOMPSON, AVA
TOWERS, ANTHONY
WILLIAMS, JAKOBI
WILLIAMS, JOSH
SOPHOMORES
DEWBERRY, HALEY
DIAZ, GABBY
GUNTER, GAVIN
HAYES, ZOE
JOE, JAIDEN
JUSSELY, NATALIE
LEVKIV, IEVGEN
LINDSAY, DEANTE
MALOY, PAIGE
MANUEL, HAYDEN
MATER, SOPHIE
MUNOZ, ARIANA
O'NEAL, JERZIE
ONYEGAM, ANABELLA
PADOL, REAGAN
PEREZ, ADDISON
PRENTICE, CHARLIE
PRINCE, BRAYDON
SEALS, JACKIE
SHEPHARD, BROOKLYNN
SOLORIO, ADILENE
STONECIPHER, ALYSSA
THOMPSON, GORDON
VELAZQUEZ, EMILY
WEST, CARMEN
WILSON, DAVION
WOOLLY, KIKI
FACULTY HONOR ROLL
SENIORS
BOYINGTON, SUTTON
CHAMPION, HANNAH
COZAD, JONATHAN
DUNS, ALEXIS
EIDSON, KAYLEE
GILMORE, DARIAS
GOODWIN, DEVAN
HENNING, MADDAX
MORRIS, JACK
POSTOAK, DRAVEN
RHYNES, SAMUEL
RILEY, NIIRENE
ROBBINS, DOUBTLYN
ROGERS, LUCAS
STANBERRY, BENJAMIN
TAYLOR, JALYNNE
TURNER, ISABEL
VEST, SPENSER
JUNIORS
BOLES, JACKSON
BURDEN, CHELSEA
CARTER, KYLEE
CASSADY OLSON, GAVIN
COLEY, STONE
DARBISON, ALYSSA
FORD, ASHER
HENRY, MAZI
KREHBIEL, LIAM
LYNN, KAYLEE
MANUEL, LEXIE
MARVIN, DARRYL
PETERS, KENNEDI
POPE, AMANDA
REDWINE, HALSTON
SCULL, COLTON
SORENSON, KATELYNN
TRENT, MARISSA
VICK, BLAKE
WALKER, SHAWN
WILLIS, JOAN
SOPHOMORESALEXANDER, TRISTIN
BROWN, JORDAN
CADENHEAD, LILLY
ESTALA, ZADIAN
FACTOR, BEANS
HAMILTON, KAYDENCE
HOLLOWAY, BRAXTON
JOHNSON, MARISSA
JOHNSON, WILL
KING, SAMANTHA
LUCKEY, ARIA
MCWETHY, FAITH
PALMA, NATALIA
PEARCE, TY
PLAXICO NIKKIREX, KIMBALL
RICHARDSON, SANIA
TODD, IZZY
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.