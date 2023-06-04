Ada High School released its second semester honor rolls recently. Those recognized were:

SUPERINTENDENT'S HONOR ROLL

SENIORS

ANDERSON, KYLEE

ANDREWS, ERIONNA,

BALTHROP, CADEN

BALTIMORE, ANNLEE

BERNASOVSKAJA, ILARIA

BICKERSTAFF, KONNER

BOLIN, AVA

BUSSE, KARI

CASEY, TERON

DANIELSON, KEITH

EAVES, KARRIS

ELLIOTT, DEXTER

ESTIS, WILL

FRIANT MITCHELL, AUNA

GACHES, KATELYN

GALLAGHER, KADEN

HAMRICK, LANDON

HANCOCK, GRACE

HARRISON, CALEB

HENSLEY, TRENTON

HINSON, NOAH

HOOVER, MADISON

HUGHES, ANDRE

WINSLEE, RYANI

SAAC, HANNHA

KELSO, JOHN

KEMP, EMILY

KIM, JANICE

LONG, ANGIE

MANUEL, MARSHALL

MARVIN, ALLISON

MCCORTNEY, REAGAN

MCCURDY, EMBER

MCFARLANE, MORGAN

MUNOZ, ELSA

MUNOZ, STEPHANIE

OWENS, CAMRON

PATTERSON, COOPER

PENCE, ETHAN

PRICE, JULIAN

RHODES, KORBIN

RIDEN, ELLIOT

ROGERS, MAHLI

ROLEN, ASHLYNN

SIMPSON, MASON

SLOAN, MIKKIYA

SMITH, LEXIE

SOLORIO, ARIANA

SPEED, LOGAN

STEVENS, QUIN

STOUT, FAITH

THOMAS, GEORGIA

THOMAS, PERI

VALLIN, ANGELICA

VASQUEZ, HELEN

WINGARD, MADISON

YOUNG, PRESLEE

JUNIORS

BACON, BRADYBENTON,

EMILIOBOECK, BRADY

BRASSFIELD, JOELLY

CANTRELL, TYLER

COFFEE, CORD

CROWELL, NATHANIEL

DANIELSON, TATE

DENSON, KATHERINE

DIREEN, COLLIN

DRAPER, DAPHNE

DUNS, MYLES

ESTES, LACI

ESTIS, SARAH

FREDERICK, JONATHAN

GURLEY, CAOIMHE

GUTIERREZ, ABY

HOOSER, KENZIE

HYDER, SAJJAD

INGRAM, EMILY

JOHNSON, BLADEN

JORDAN, SAMUEL

KENLEY, CARTER

KING, ISABELLA

LAFLEUR, JOSELIN

LILLARD, DREW

MACCOLLISTER, DEVON

MADDOX, GEORGE

MANWELL, AVA

MARR, FISHER

MARSHALL, CODY

MCCORTNEY, CARL

MCCORTNEY, KATE

MCQUISTON, MACY

MILLER, CARTER

MITCHELL, CADEN

MORALES, CARLOS

MORGAN, JOSIE

MORRISON, LEVIOLI

PHANT, KADEN

PALMA, AGUSTIN

REVELS, SAMANTHA

RIAZ, MARIUM

ROWE, MARLEE

RUTHERFORD, EMERY

SAINT, TANNER

SAMSON, REID

SERRA SORIA, INÈS

SMITH, SIENA

STAFFORD, CASE

STRONG, ABBEY

SWOPES, JACKSON

TRUETT, RYLYNN

UNDERWOOD, LUKE

WATKINS, LAURYN

WESTMORELAND, MIA

WHITESIDE, AUBREY

WILLIAMS, PATIENCE

WILSON, LONDON

SOPHOMORESALM, KAYTLIN

BICKERSTAFF, KENNADEE

BLACK, BROOKLYN

BOGGS, EDEN

BOLIN, JESSI

BROWN, ZOEY

COOK, KEITH

COYLE, J.B.

CUTLER, KENNEDI

DODSON, CHRISTIAN

EAN, ALEX

EDMONDSON, KAYA

FISHER, ELLA

FLINN, SETH

FULLER, KALE

FULTON, EMMA

HAMRICK, LEILA

HEATH, TANAYA

HEILAMAN, VIOLET

HOLMAN, LIBBY

HUCKEBY, GLORY

LAWSON, FAITHL

EUBSCHER-BLACK, MICHAEL

LOGAN, ZOE

NUCOSEE, GABBY

PETERS, ANNABELLE

QUALLS, KENZIE

ROSS, MALLORY

STUART, KELLEN

WHITE, KAEVON

WOODS, KARSYN

YOUNG, LANDYN

PRINCIPAL'S HONOR ROLL

SENIORSARMSTRONG, LOGAN

BENNETT, SADIE

BERRY, BENJAMIN

BYERS, ALI

CLARKE, ALEX

ELLIOTT, DREDON

FREELAND, CARTER

GRAY, DEVEN

GREIN, JONATHAN

GUAJARDO, AUSTEN

HANNAH, KENDRA

HARRISON, JOSHUA

HARRISON, PATRICK

HERNANDEZ, JOSE

HUDSPETH, ZANE

ISOM, JONATHON

JOHN, TREVOR

KELLER, ERIN

MILAM, LYDIA

MILLER, BRICEN

OBERLE, DALTON

ODELL, NATHANIEL

OWENS, CONNER

PALMA, JOSE

PRINCE, LOGAN

SMITH, LINCOLN

VELAZQUEZ, ANGEL

WEST, CORBIN

JUNIORS

BRONNENBERG, TAJC

ONTRERAS, VALERIE

DELODGE, AVA

DORMAN, DAXTON

DOTSON, GRACEY

DOTSON, TYLEY

EMARTHLE, JAMIESON

FISHER, JACOB

GRASSO, CHARLES

HAMILTON, ADAYSHA

HOWARD, CHAYSE

JOHNS, KAMIJ

OHNSON, PARKER

LEONARD, JULIAN

MCDONALD, HUNTER

NELSON, MAKAVIYA

PADOL, NATALIE

PALMER, JAYNE

PATTERSON, AVA

REEVES-WARRIOR, JUSTICE

RHYNES, XANDER

RIDDLE, BRENNON

RILEY, MIA

RIOS, MCKAYLA

ROSALES, KARLA

SHORES, ELLA

STONE, CASON

THOMAS, JACOB

THOMPSON, AVA

TOWERS, ANTHONY

WILLIAMS, JAKOBI

WILLIAMS, JOSH

SOPHOMORES

DEWBERRY, HALEY

DIAZ, GABBY

GUNTER, GAVIN

HAYES, ZOE

JOE, JAIDEN

JUSSELY, NATALIE

LEVKIV, IEVGEN

LINDSAY, DEANTE

MALOY, PAIGE

MANUEL, HAYDEN

MATER, SOPHIE

MUNOZ, ARIANA

O'NEAL, JERZIE

ONYEGAM, ANABELLA

PADOL, REAGAN

PEREZ, ADDISON

PRENTICE, CHARLIE

PRINCE, BRAYDON

SEALS, JACKIE

SHEPHARD, BROOKLYNN

SOLORIO, ADILENE

STONECIPHER, ALYSSA

THOMPSON, GORDON

VELAZQUEZ, EMILY

WEST, CARMEN

WILSON, DAVION

WOOLLY, KIKI

FACULTY HONOR ROLL

SENIORS

BOYINGTON, SUTTON

CHAMPION, HANNAH

COZAD, JONATHAN

DUNS, ALEXIS

EIDSON, KAYLEE

GILMORE, DARIAS

GOODWIN, DEVAN

HENNING, MADDAX

MORRIS, JACK

POSTOAK, DRAVEN

RHYNES, SAMUEL

RILEY, NIIRENE

ROBBINS, DOUBTLYN

ROGERS, LUCAS

STANBERRY, BENJAMIN

TAYLOR, JALYNNE

TURNER, ISABEL

VEST, SPENSER

JUNIORS

BOLES, JACKSON

BURDEN, CHELSEA

CARTER, KYLEE

CASSADY OLSON, GAVIN

COLEY, STONE

DARBISON, ALYSSA

FORD, ASHER

HENRY, MAZI

KREHBIEL, LIAM

LYNN, KAYLEE

MANUEL, LEXIE

MARVIN, DARRYL

PETERS, KENNEDI

POPE, AMANDA

REDWINE, HALSTON

SCULL, COLTON

SORENSON, KATELYNN

TRENT, MARISSA

VICK, BLAKE

WALKER, SHAWN

WILLIS, JOAN

SOPHOMORESALEXANDER, TRISTIN

BROWN, JORDAN

CADENHEAD, LILLY

ESTALA, ZADIAN

FACTOR, BEANS

HAMILTON, KAYDENCE

HOLLOWAY, BRAXTON

JOHNSON, MARISSA

JOHNSON, WILL

KING, SAMANTHA

LUCKEY, ARIA

MCWETHY, FAITH

PALMA, NATALIA

PEARCE, TY

PLAXICO NIKKIREX, KIMBALL

RICHARDSON, SANIA

TODD, IZZY

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