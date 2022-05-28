5th grade
Superintendent’s Honor Roll: Sadie Bennett, Redek Collins, Gregory Forshay, Ella Fortner, Jenna Freeze,Thomas Griffin,Timothy Harris-Sears, Avyn Johnson, Allie Kerr, Braxtyn Lee, Kalen Lee, Jodi McFarland, Marley Parker, Connor Sanchez, Devin Scates, Asa Steers and Bostyn Thompson
Principal’s Honor Roll: Stormy Benson, Tenley Bush, Kayla Dalton,Trenton Dolan, Elizabeth Earles, Nathan Garcia, Kreed Garrett, Gabriella Grand, Jaycee Harjo, Cole Harless, Madaliece Herrera, Gracie Hunley, Mikayla Maples, Paityn Mullicane, Je`Sean Nash, Leah Norton, Layla O’Donnell, Sydney Parker, Kaidence Phelps, Mia Phillips, Lyla Standridge, Molly VanHorn, Weston Wheat, Kelbi Williams & Dash Wyche
6th grade
Superintendent’s Honor Roll: Jeremiah Adegbule, Eden Diacon, Brayden Johnson, Jordyn Johnston, Michael Morris, Carter Osborne, Ainsley Russell, Saylor Sullivan, Kylee Sutton, William Wang and Noah Wiles
Principal’s Honor Roll: Lathan Ballard, Kaid Bartee, Memphis Batterton, Jaxon Booth, Liberty Bridgeman, Alexis Brown, Brooklyn Brust, Jaden Cagle, Addison Cowans, Brayden Curtis, Alexander Daniel, Aireanna Delozier, Elias Diacon, Gage Dial, Summer Ellenberg, Colby Fowler, Callie Giles, Kaydence Griffin, Aubrey Hart, Prestyn Hayes, Reagan Jones, Lucas LeFlore, Mara Littlefield, Blaze Lovelace, Landon McAnally, Alaina McDonald, Peyton McGinley, Tyler Parker, Macy Parks, Kas Reeves, Cody Staubus, Riley Tilley, Jaxon Trimmer, Gary Underwood, Larissa Watkins, Alexia Wilkes and Lila Willis
7th grade
Superintendent’s Honor Roll: Jacklyn Allen, Rakhia Booker, Samantha Cabo, Levi Cullen, Mason Dansby, Reece Ellison, Carter Freeze, Kaiden Goolsby, Carter Hawkins, Maygan Hill, Brooklyn Lewis, Daisy Marical, Preshaya Oliphant, Aidan Rogers, Mallori Rogers, Jolie Sutton and Addison Thomas
Principal’s Honor Roll: Atley Bellefeuille, Bailey Bevins, Skylar Bevins, Bella Buxton, Gracie Cooley, Kane Dildine, Adilyn Elkins, Dax Foster, Gavin Harbin, Bradley Harjo, Leonah Harjo, Kase Hayes, Brazos Heck, Samuel Jack, Jadyn Jackson, Ryland Jones, Rylee Jones, Grady Martin, Joshua Pittman, Cal Reeves, Braylen Roark, Tylan Roberts, Kinadee Scott, Kylie Self, Jayse Smith, Zachary Stainkamp, Blaine Whiten, Avery Wilson & Andy Wood
8th grade
Superintendent’s Honor Roll: Paislee Anderson, Briley Brundidge, Taryn Cotanny, Taylor Cotanny, Kymber Davis, Audrey Forshay, Landon Fortner, Lillianna Hudson, Erin Kerr, Reese Littlefield, Gavin Mullins, Ryan Noland, Ryder Perry, Gestin Pollard and Mathew Sanders
Principal’s Honor Roll: Faith Adegbule, Jaxon Austin, Skylie Benson, Isabella Friant, Ryan Gray, Isaak Hamilton, Jason Hamilton, Jaxon Hamilton, Riley Johnson, Maria Martinez, Caden McDonald, Brody McElhannon, Kira Miller, Ollie Miller, Jolee Myers, Camden Oliphant, Kelbey Parnacher, Ezekiel Rakes, Deakon Smith, Rylie Whiten, Liberty Williams, Stacie Williams and Camden Wright
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