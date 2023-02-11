Stratford High School recently released their 2022 fall honor rolls.
Those on the rolls were:
Superintendent’s
Honor Roll
Lundyn Anderson, Ryleigh Ardery, David Arriaga, Emily Baker, Brock Barnum, Trinity Bess, Morgan Boyles, Jaxon Bryant, Kaden Burger, Cami Busse, Tommy Carotenuti, Aaron Carter, Walker Chandler, Carter Clark, Keyln Kesler-Dickerson, Kaitlyn Dobbs, Blake English, Katelyn Estes, Liberty Fires, Pixie Fires, Jase Fulks, Kodi Gerst, Gavin Green, Dora Guerrero, Lincoln Hall, Nolan Hall, Sayla Hall, Rylie Hurley, Emily Henderson, Jaelee Korzan, Kennedy Layton, Taylor Leslie, Kyra Lloyd, Madisyn Long, Riley Lundy, Kinlyn Malone, Micah Meyer, Axel McKinney, Devin Morton, Hunter Morton, Carson Owens, Ashlyn Patrom, Christopher Pritchard, Halle Pullen, Madison Rich, Nazik Saitbekov, Jakob Savage, Gracie Smith, Cale Stevens, Josiah Stevens, Aryah Tackett, Aurora Timmons, Rachael Vandiver, Canaan Weddle, Daniel Welsh, Abbie Wigley, Gracie Will, Ethan Willingham, Kourtney Willingham, Faith Wright and Grace Wright.
Principal’s Honor Roll
Jaylee Angelica, Braxton Bear, William Bright, Arabella Danley, Tinley Dempsey, Kaylei Denny, Haylee Dickerson, Shyanna Doughty, Zoel Esparza, Katie Ferren, Joshua Gifford, Mateja Graves, Brock Grein, Sean Harian, Trinity Hunt, Braydon Leslie, John Mann, Bella Martinez, Say’de, Needham, Cade O’Neal, Launa Raymo, Ethan Reyes, Talen Ross, Cody Simmons, Ryleigh Smith, Cole Ward and Bailey Wessell.
Perfect Attendance
Jaden Alberson, Halle Pullen, Cale Stevens and Josiah Stevens.
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